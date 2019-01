Ricky Martin ist jetzt dreifacher Papi

01. Januar 2019,

Nachwuchs in der Regenbogenfamilie: Der puerto-ricanische Popsänger und Schauspieler Ricky Martin hat am Silvestertag die Geburt seiner Tochter Lucia bekanntgegeben.



Das gesunde Baby sei das schönste Geschenk zum Jahreswechsel, schrieb der schwule Latino-Sänger ("Livin' La Vida Loca") zu dem obigen Foto auf Instagram. "Ihre Brüder, Jwan und ich sind völlig verliebt in Lucia." Wer die leibliche Mutter des Mädchens ist, erwähnte Martin nicht in seinem Post.



Der 47-Jährige ist seit 2015 mit dem Künstler Jwan Yosef zusammen. 2016 hatten sie sich verlobt (queer.de berichtete), seit Januar 2018 ist das schwule Paar verheiratet (queer.de berichtete).



Martins Zwillingssöhne Matteo und Valentino kamen 2008 mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt (queer.de berichtete) - noch vor seinem offiziellen Coming-out im Jahr 2010. (cw)







-w-