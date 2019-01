Bischof heiratet langjährigen Freund

02. Januar 2019,

Bild: Anglican Diocese of Toronto

Kanadas anglikanischer Bischof Kevin Robertson hat kurz vor dem Jahreswechsel in Torontos St. James Cathedral seinen Partner Mojan Sharma geheiratet.



Die feierliche Zeremonie am 29. Dezember wurde von Bischöfin Susan Bell aus der Nachbardiözese in Niagara geleitet. Anwesend waren nicht nur die beiden Kinder des schwulen Paares, viele Familienmitglieder und Freunde, sondern auch Erzbischof Colon Johnson. "Wir wünschen den beiden viel Freude in ihrer Ehe", gratulierte die Diözese auf ihrer Website.



Robertson (auf dem Foto links) und Sharma sind seit 2009 ein Paar, bereits 2016 hatten sie ihre Beziehung segnen lassen. Im selben Jahr wurde der 47-Jährige zum Bischof gewählt. Er ist in der Diözese Toronto für 55 Gemeinden verantwortlich. (cw)









