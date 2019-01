Sachertorte für alle!

03. Januar 2019,

Mit einem Kuchen-Flashmob vor dem Bundeskanzleramt in Wien feierte die sozialdemokratische Queer-Organisation SoHo am Mittwoch den Start der Ehe für alle in Österreich.



Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs stehen seit dem 1. Januar sowohl die Ehe als auch die eingetragene Partnerschaft allen Paaren in der Alpenrepublik offen - unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Die erste reguläre gleichgeschlechtliche Hochzeit wurde bereits wenige Minuten nach Mitternacht in Velden am Wörthersee geschlossen (queer.de berichtete).



"Das Jahr 2019 beginnt mit einem historischen Schritt in Richtung echter Gleichberechtigung in Österreich", erklärte der SoHo-Vorsitzende und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Mario Lindner vor dem Kanzleramt. "Nach Jahren der Diskussion und trotz der Unterstützung einer breiten Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher war das aber leider keine Entscheidung, die von der Politik getroffen wurde, sondern das Ergebnis eines Gerichtsurteils."



So wurde die Ehe für alle beim Flashmob nicht nur mit zwei Sachertorten gefeiert, das Jahr 2019 rief SoHo zum "Regenbogen-Jahr" aus. Laut Lindner seien weitere Aktionen geplant, "um all die noch immer bestehenden Diskriminierungen gegen die LGBTIQ-Community in unserem Land endlich zu überwinden". (cw)













