Die mutigsten Schwulen von Seoul

04. Januar 2019, noch kein Kommentar

Für die 21. Ausgabe seines Gay-Fotomagazins "Elska" ist Herausgeber Liam Campbell erstmals nach Südkorea gereist - es war nach seinen Worten die "schwierigste Produktion von allen".



"Der starke Konservatismus und die große Angst, sich zu outen, waren für eine Stadt, die als cool und modern gilt, echt schockierend", sagte Campbell über seinen Besuch in der Hauptstadt Seoul. "Wir haben buchstäblich mit Hunderten von Leuten Kontakt aufgenommen, aber die große Mehrheit zog es vor, 'diskret' zu bleiben. Nur mit Hilfe einiger lokaler LGBTI-Künstler, Aktivisten und Dragqueens haben wir dann doch noch schwule Männer gefunden die bereit waren, sich fotografieren zu lasen."



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die sehr diversen schwulen Hobby-Models erzählen im Heft ihre persönlichen Geschichten und ziehen sich auch schon mal gerne komplett nackt aus. Eine Auswahl der mutigsten Männer aus Seoul zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die früheren Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London und zuletzt in Lyon.



Das Seoul-Heft mit 180 Seiten im A5-Format kann für 18,50 US-Dollar (16,21 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12,26 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (25,84 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus Südkorea. (mize)











-w-