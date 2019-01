Erste Dragqueen im X-Men-Universum

10. Januar 2019, noch kein Kommentar

Der US-Comicverlag Marvel präsentiert mit der Mutantin Shade die allererste Dragqueen in einer X-Men-Serie.



Eingeführt wurde die neue Figur in der kürzlich erschienenen Ausgabe "Iceman #4". Shade, die die Fähigkeit besitzt, sich zu teleportieren, soll auch in künftigen Ausgaben des Comics erscheinen, kündigte der schwule Autor Sina Grace an.



"Iceman" ist die bislang einzige Marvel-Serie mit einer LGBTI-Hauptfigur. Als schwul geoutet wurde der Superheld 2015 von der Hellseherin Jean Grey (queer.de berichtete). Zwei Jahre später durfte er in einem Comic erstmals einen anderen Mann küssen (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr landeten Iceman und Pyro zusammen im Bett (queer.de berichtete).



"Ich wollte wirklich, dass die Serie den Lesern neue und bessere Geschichten aus dem gesamten queeren Spektrum vermittelt und zeigt, was es heißt, Mutant und Superheld zu sein", erklärte Grace gegenüber dem Magazin "Advocate" zur neuen Drag-Figur. "Es gibt eine Million verschiedene queere Perspektiven, und wir kratzen nur an der Oberfläche." (cw)













