Wer wird Mr. Otter?

11. Januar 2019,

Im französischen Lyon wird am 26. Januar erstmals der schwule Mr. Otter gewählt - der Fotograf Eric Lanuit hat die vier Kandidaten porträtiert.



Im Szene-Slang sind Otter die nächsten Verwandten der Bären: schön behaart, aber auch gerne mit Muskeln und flachem Bauch. Veranstaltet wird der Mr.-Otter-Contest von der lokalen Bärenvereinigung GrrrizzLyon.



Die Kandidaten-Porträts von Eric Lanuit können bereits drei Tage zuvor in einer Verkaufs-Ausstellung im Centre LGBTI von Lyon bewundert werden - bzw. in unserer unten verlinkten Galerie. (mize)











