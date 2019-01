Nackt und schwul in Moskau

12. Januar 2019,

In der Berliner Galerie The Ballery wurde am Freitag die neue Ausstellung "Naked Moscow" des 1980 in der Sowjetunion geborenen Fotografen Fedya Ili eröffnet.



Einheimische schwule Männer und Pärchen erzählen im Rahmen des Fotoprojekts ihre Geschichte in einer Reihe von englischsprachigen Interviews, während sie unbekleidet an bekannten Orten posieren. "Dabei geben sie die Quintessenz und Schönheit ihrer persönlichen Verbindung preis und adressieren die Probleme, die sie als schwule Männer im heutigen Russland widerfahren", heißt es in der Ankündigung zur Ausstellung.







"Naked Moscow" ist Teil von Fedya Ilis Projekt "Naked Cities", das seit 2015 bereits Sankt Petersburg, Berlin, Paris und Tel Aviv zur Kulisse hatte. Die Ausstellung ist noch bis zu 13. Februar in The Ballery zu sehen. Die queere Galerie in der Nollendorfstraße 11-12 wurde im September 2014 als Ausstellungsraum für in Berlin lebende Künstler gegründet. (cw)













