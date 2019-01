Asiens größte Ausstellung queerer Kunst

13. Januar 2019,

Sunil Gupta, Indien, The New Pre-Raphaelites

Thailands queere Community darf sich 2019 nicht nur auf eingetragene Partnerschaften freuen: Ende des Jahres wird in der Hauptstadt Bangkok die größte zeitgenössische LGBTI-Kunstausstellung Asiens eröffnet.



Im Rahmen von "Spectrosynthesis II: Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia" werden vom 23. November 2019 bis März 2020 über 200 Werke von 50 queeren Künstlern aus verschiedenen asiatischen Ländern zu sehen sein. Ausstellungsort ist das zentrale Bangkok Art and Cultural Center (BACC), das gleich gegenüber vom Kaufhaus MBK an der Skytrain-Station National Stadium liegt.



Co-Veranstalter ist die in Hongkong ansässige Sunpride Foundation, die im vergangenen Jahr im Museum für Zeitgenössische Kunst der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh auch die erste Ausstellung "Spectrosynthesis - Asian LGBTQ Issues and Art Now" organisierte (queer.de berichtete). "Bangkok ist meine zweite Heimat und Thailand das LGBTI-freundlichste und liberalste Land Asiens", erklärte Gründer Patrick Sun die Standortwahl für die neue Schau.



Zu den bestätigten Künstlern zählen die thailändischen Künstler Michael Shaowanasai, Arin Runjang und Jakkai Siributr, Dinh Q. Le und Danh Vo aus Vietnam, Maria Taniguchi aus den Philippinen und Ming Wong aus Singapur. Außerdem werden Arbeiten des verstorbenen chinesischen Fotografen Ren Hang und des indischen Künstlers Sunil Gupta zu sehen sein, der eine Auswahl seiner herausragenden Fotoserie "The New Pre-Raphaelites" zeigt. Ein großer Teil der Stücke soll nach Angaben der Organisation erstmals öffentlich ausgestellt werden. In der unten verlinkten Galerie zeigen wir einige von der Sunrise Foundation bereitgestellte Previews.



Ende Dezember hatte die thailändische Militärregierung die Einführung eingetragener Partnerschaften für homosexuelle Paare beschlossen (queer.de berichtete). Der Gesetzentwurf muss noch vom Parlament bestätigt werden. (mize)









