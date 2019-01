Das ist die erste trans Superheldin!

20. Januar 2019, noch kein Kommentar

Mit Dreamer gibt es im Fernsehen ab sofort eine trans Superheldin - Premiere feiert sie am kommenden Sonntag in der aktuellen Staffel von "Supergirl".



Der US-Sender The CW veröffentlichte am Freitag ein erstes Foto der neuen Figur. Nachwuchsreporterin Nia Nal aka Dreamer stammt von einem außerirdischen Planeten und hat die Superkraft, in die Zukunft zu sehen. In der Folge "Blood Memory" am 27. Januar geht es um ihre Transition, als Superheldin wird sie erstmals in der Episode "Menagerie" am 17. Februar im Einsatz sein.



Gespielt wird Dreamer von der trans Schauspielerin und Aktivistin Nicole Maines. Die 21-Jährige sorgte 2013 für Schlagzeilen, als sie vor dem Maine Supreme Judicial Court als erste trans Schülerin in den USA das Recht erstritt, in ihrer Schule auf die Mädchentoilette zu gehen. (cw)











