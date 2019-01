Regenbogenbänke erobern Österreich

23. Januar 2019, noch kein Kommentar

Bild: NEOS Wien

Um die LGBTI-Community sichtbarer zu machen, werden in diesem Jahr auf Initiative der NEOS in mehreren österreichischen Städten Regenbogenbänke aufgestellt.



Entsprechende Anträge der liberalen Partei wurden in einer konzertierten Aktion bereits im Linzer Gemeinderat, im Stadtsenat von Innsbruck sowie in mehreren Wiener Bezirksvertretungen angenommen. Widerstand kam vor allem von der FPÖ. Im Wiener Bezirk Favoriten schlug die Rechtsaußenpartei stattdessen Sitzbänke in den Nationalfarben Rot-Weiß-Rot vor - "zum Gedenken an jene Österreicher, die Favoriten schon längst verlassen haben".



Die Aufstellung der queeren Parkbänke soll ab Frühjahr an stark frequentierten Orten wie etwa dem Wiener Praterstern beginnen. Die österreichische Hauptstadt ist in diesem Jahr Gastgeberin des Europride (queer.de berichtete). Bereits vor vier Jahren hatte Wien mit der Installation der ersten gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen ein international beachtetes Zeichen für LGBTI-Akzeptanz gesetzt (queer.de berichtete).



Die NEOS wurden im Oktober 2012 gegründet. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr konnte die liberale, LGBTI-freundliche Partei mit 5,3 Prozent zum zweiten Mal in den Nationalrat einziehen. (cw)











