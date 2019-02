Peaches will Opernpublikum schocken

01. Februar 2019, noch kein Kommentar

Bild: Bernhard Weis / Schauspiel Stuttgart

Die queere Sängerin Peaches freut sich auf ihren ersten Auftritt vor Opern- und Ballettpublikum am Schauspiel Stuttgart - mit lauten Electro-Beats und tanzenden Vulven.



Vielleicht könnte die Hälfte der Zuschauer*innen von "Die sieben Todsünden/Seven Heavenly Sins" den Saal verlassen, mutmaßt die kanadische Performerin und LGBTI-Ikone vor der Premiere am 2. Februar im Schauspielhaus. "Ich denke, das ist toll. Dann siehst du, wo die Leute stehen, womit sie klarkommen."



In der Inszenierung, die auf dem 1933 uraufgeführten Werk von Bertolt Brecht und Kurt Weill fußt, wird Peaches in der Hauptrolle zu sehen sein. Ballett, Oper und Schauspiel sind an der Produktion beteiligt. Sie ist die erste Zusammenarbeit aller drei Sparten seit 23 Jahren an den Württembergischen Staatstheatern.



"Die sieben Todsünden/Seven Heavenly Sins" feiert am Samstag um 20 Uhr am Schauspiel Stuttgart (Oberer Schloßgarten 6) Premiere. Weitere Aufführungen stehen am 7., 17. und 25. Februar sowie am 2., 10., 23. und 30. März auf dem Programm. (cw/dpa)







