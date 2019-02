Hausbesuch bei heißen Kerlen

02. Februar 2019, noch kein Kommentar

Der australische Fotograf Paul Freeman inszeniert seine Malocher-Models üblicherweise im Outback oder in alten Fabriken - für seinen Bildband "Larrikin Digs" bevorzugte er erstmals das Wohnzimmer.



Die meisten der hocherotischen Porträts entstanden bei Reisen Freemans nach Großbritannien, Italien und in die USA und legen den Fokus auf natürliche Männlichkeit in der Privatheit ganz normaler Wohnungen. Einige (jugendfreie) Aufnahmen zeigen wir in der unten verlinkten Galerie, das Buch selbst ist noch expliziter.



"Larrikin Lads" ist der dritte von bislang vier Bänden von Freemans "Larrikin"-Reihe, die nach dem australischen Slangwort für "Rowdy" benannt ist - parallel war im vergangenen Jahr "Larrikin Lads" erschienen. Das über Crowdfunding im Selbstverlag produzierte, 180 Seiten starke Buch ist für 73,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)







-w-