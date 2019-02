03. Februar 2019, noch kein Kommentar

Das "Turma OK" in Rio de Janeiro ist der angeblich älteste noch existierende Travestieklub der Welt - die Fotografin Anja Kessler hat diese wunderbare Nische aus Tüll und Talmi über Jahre fotografiert und daraus einen Bildband gemacht.



"Der Klub der Königinnen" ist ein liebevolles Porträt eines schrulligen, fast vergessenen Teils der brasilianischen LGBTI-Community. Über 100 Fotografien zeigen auf 170 Seiten, wer sich auf der Bühne des 1961 gegründeten Treffpunkts präsentiert und wie es hinter den Kulissen und in der Garderobe zugeht.







Kessler hat die Lust der älteren Herren in den pompösen Damenroben an der Verwandlung, ihr Vergnügen am Rollentausch und ihre Freude an der großen Geste mit der Kamera eingefangen. Entstanden ist mit "Der Klub der Königinnen" ein ebenso sinnliches wie historisches Porträt eines frühen Schutzraums für das Anderssein.



Der im Verlag für Ethnologie erschienene Bildband (ISBN-13: 978-3-86421-105-8) kann zum Preis von 54 Euro u.a. beim Berliner Buchladen Eisenherz erworben werden. (cw)

















