Erste Fußballelf im Pride-Trikot

Normalerweise kicken die Spieler des englischen Klubs Altrincham FC in rot-weißen Shirts - zur Unterstützung der Initiative Football v Homophobia ließen sie sich nun jedoch neue Trikots in Regenbogenfarben anfertigen.



Zum Einsatz kommt das Pride-Outfit einmalig am 16. Februar beim Spiel gegen den Konkurrenten Bradford Park Avenue. "Es ist unserer Meinung nach weltweit das erste Mal, dass ein traditioneller Fußballverein Trikots trägt, deren Design ausschließlich auf der LGBT-Prideflagge basiert", erklärte Klubchef Bill Waterson.



Zum Preis von 25 Pfund (28,56 Euro) sind die Regenbogen-Trikots für Fans bereits im Webshop des Altrincham FC erhältlich. Die (verschwitzten?) Shirts der Mannschaft sollen nach dem Spiel zugunsten des Neubaus eines LGBTI-Zentrums in Manchester über die Homepage versteigert werden.



Der Altrincham FC spielt in der National League North, der sechsthöchsten Liga im englischen Fußball. (cw)









