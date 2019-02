Erste trans Designerin auf der New York Fashion Week

05. Februar 2019, noch kein Kommentar

Bei der viermal jährlich stattfindenden Modewoche in New York City hat Pierre Davis als allererste trans Designerin Geschichte geschrieben - ganz bewusst mit einer geschlechtsneutralen Kollektion.



Sie wolle den Menschen zeigen, "dass sich nicht alles nur um die Ästhetik und den Kommerz dreht", sagte die Gründerin des Labels No Sesso (Italienisch für "kein Geschlecht) in einem Interview mit der US-Modegewerkschaft CFDA. Es sei auch "eine Frage der Menschlichkeit", sicher zu gehen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Identität "das Recht auf eine Chance" hätten, ergänzte Davis, die in Los Angeles lebt. Sie entwirft daher ausschließlich Unisex-Mode.



Auf der New Yorker Fashion Week laufen bereits seit einigen Jahren trans Models über die Laufstege. Der Designer Marco Morante ging im vergangenen September noch weiter und suchte nur trans Models für seine Show aus (queer.de berichtete). (cw/AFP)













