Queere Vielfalt auf WhatsApp & Co.

06. Februar 2019,

Das Unicode-Konsortium hat 230 neue Emojis genehmigt, darunter lesbische, schwule und geschlechtsneutrale Paare - sowie eine geniale Antwort auf unerwünschte Schwanzbilder.



Das beliebte Piktogramm "people holding hands" (Menschen, die sich an den Händen halten) gibt es damit künftig in vier verschiedenen Kombinationen und - dank unterschiedlicher Hauttöne - in insgesamt 71 verschiedenen Varianten.

Direktlink | Alle neuen Emojis in einem Video

Die ersten neuen Emojis sollen frühestens ab 5. März nach Updates für alle iOS-, Android- und Windows-Nutzer zur Verfügung stehen. Zu den weiteren neuen Motiven gehören u.a. Personen im Rollstuhl oder mit Blindenhund. Tierfreunde dürfen sich auf einen Otter, einen Flamingo, einen Orang-Utan und ein Stinktier geben.



Ganz besondere Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken erhielt jedoch das neue Emoji "pinching hand", das viele mit einem kleinen Penis assoziieren:







Eine gute Antwort auf unerwünschte Schwanzbilder, so der einhellige Kommentar. (cw)









