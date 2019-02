Großartige Würdigung eines schwulen NS-Opfers

08. Februar 2019,

Bild: Jürgen Wenke

Rund 100 Menschen versammelten sich am Mittwoch in Krefeld zur Stolpersteinverlegung für Johannes Winkels - Höhepunkt war die Entfaltung eines riesigen Rosa Winkels aus Stoff.



Die Veranstaltung zur Erinnerung an den schwulen Schneider, der 1939 wegen homosexueller Kontakte verurteilt und 1943 im KZ Dachau ermordet wurde, organisierten Schüler des Gymnasiums Fabritianum.



Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) erteilte in seiner Begrüßungsrede Ausgrenzung und Diskriminierung eine Absage und plädierte für Toleranz und eine gerechte Gesellschaft. Er nutze die Verlegung vor der Krefelder Volksbank auch zur Aufforderung zur Erinnerung an verfolgte Homosexuelle: "Durch das Stolpern werden wir innehalten."



Danach lasen Schüler abwechselnd Teile aus der vom Aktivisten und Stolperstein-Initiator Jürgen Wenke erforschten Verfolgungsgeschichte des Johannes Winkels (PDF-Dossier).



Höhepunkt der rund anderthalbststündigen Veranstaltung war die Entfaltung und Aufspannung eines riesigen Rosa Winkels aus Stoff, der mit einer Größe von etwa vier Metern Kantenlänge auf die Stigmatisierung von Homosexuellen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten aufmerksam machte.



Bild: Jürgen Wenke

Auch die Herstellung des Stoff-Dreiecks hatten Schüler übernommen. Dazu wurde der Song "Und wenn ein Mann einen Mann liebt" von Klaus Hoffmann gespielt.



Die Stolpersteinverlegung war Teil des "Roze Jaar", einer Kooperationsveranstaltungsreihe zwischen Krefeld und der niederländischen Partnerstadt Venlo, die 2018 begann und 2019 fortgesetzt wird. Im Herbst sollen zwei weitere Stolpersteine für verfolgte schwule Krefelder verlegt werden. (cw)









