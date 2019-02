Vorsicht Queerwechsel!

09. Februar 2019, noch kein Kommentar

Bild: Katherine Griffiths / City of Sydney

In Sydney wurde der weltweit erste Regenbogenzebrastreifen eingeweiht, der auch die passende Form hat.



Der bunte Bogen hinter dem Taylor Square in Surry Hills wurde pünktlich zum Mardi Gras fertig, dem LGBTI-Pride der australischen Metropole, und soll mindestens sechs Monate bleiben. Danach will die Stadt über eine dauerhafte Lösung entscheiden. Sydneys erster Regenbogenzebrastreifen war 2013 noch nach kurzer Zeit "aus Sicherheitsgründen" übermalt worden.



Die Stadtverwaltung hat ein offizielles Video von der Entstehung der knallbunten Pride-Kreuzung eröffentlicht:

Mehr Eindrücke vom neuen Regenbogenzebrastreifen gibt außerdem unsere unten verlinkte Galerie. (cw)







-w-