Queers of Liberty

10. Februar 2019,

Der CSD Stuttgart steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mut zur Freiheit" - der Slogan und das starke Plakat mit einer Regenbogenfahne schwenkenden Lady Liberty wurden am Samstag beim Neujahrsempfang vorgestellt.



Das Motto wurde inspiriert von zwei wichtigen Jubiläen: dem 50. Jahrestag der Stonewall-Aufstände in New York City sowie dem 40. Jahrestag des "Homobefreiungstags" in Stuttgart, bei dem am 30. Juni 1979 erstmals rund 400 Schwule und Lesben auf die Straße gingen.



Die Jahrestage "bieten die hervorragende Gelegenheit den eigenen Mut zur Freiheit zu überprüfen, ihn auf Respekt, Aktualität und Wertschätzung abzuklopfen". heißt es dazu auf der CSD-Homepage. "Dabei gilt es, Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen und Lehren für die Gegenwart abzuleiten. Aus jenen Ereignissen seit 1969 oder 1979 und den daraus erwachsenen Erfolgen gilt es, Zuversicht zu schöpfen und Gestaltungswillen und Mut zu zeigen."



Veranstaltungen zum Christopher Street Day finden in diesem Jahr vom 12. bis 28. Juli in Stuttgart statt. Höhepunkt ist die Polit-Parade am Samstag, den 27. Juli. (cw)











-w-