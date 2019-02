Der schwule Fritz

11. Februar 2019, noch kein Kommentar

Bild: Jens Emde

Dieses Porträt von Friedrich II. von Preußen ist Teil der Ausstellung "We are Part of Culture" über LGBTI-Persönlichkeiten, die die Geschichte beeinflusst haben - seit Montag ist sie im Düsseldorfer Familienministerium zu sehen.



Die von Staatssekretär Andreas Bothe (FDP) eröffnete Wanderausstellung bricht bewusst mit der Opferrolle, um die teilweise bahnbrechenden Leistungen queerer Menschen zu würdigen. Neben dem "alten Fritz" gehören zur LGBTI-Ahnengalerie u.a. Oscar Wilde, Lili Elbe, John Maynard Keynes, Selma Lagerlöf und Virginia Woolf.



Die Werke wurden von bekannten Künstlern wie Ralf König, Robert W. Richards und Gerda Laufenberg in unterschiedlichsten Techniken von Öl, Tusche und Zeichnungen bis hin zu Streetart und Cartoon erstellt und verbinden sich untereinander durch eine Farbreduktion auf Rot, Schwarz und Weiß. Alle Porträts zeigen wir in unserer unten verlinkten Galerie.



Premiere feierte die von der Initiative 100% Mensch initiierte Ausstellung 2017 in Berlin (queer.de berichtete). In Düsseldorf können die Porträts noch bis zum 29. März im Foyer des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in der Haroldstraße 4 besichtigt werden. (cw)









