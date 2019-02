Heiße Kerle unter Wasser

23. Februar 2019, noch kein Kommentar

Bild: Lucas Murnaghan

Seit zwei Jahren porträtiert der kanadische Fotograf Lucas Murnaghan gutgebaute Männer mit seiner Unterwasserkamera - jetzt sind die besten Aufnahmen als Buch erschienen.



Die Premiere des Bildbands "Beneath the Surface" fand am Donnerstag in Murnaghans Surfladen "Surf the Greats" in Toronto statt, dort läuft bis 2. März auch eine gleichnamige Ausstellung.



Die homoerotischen Unterwasser-Aufnahmen entstanden an den unterschiedlichsten Orten - mal im Meer vor Hawaii, mal in einem Schulschwimmbad in Memphis, Tennessee. Eine Auswahl der sexy Fotografien zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Der 100-seitige Fotoband "Beneath the Surface" kann zum Preis von 75 kanadischen Dollar (rund 50 Euro) über die Homepage von "Surf the Greats" bestellt werden. Dort sind auch einzelne Prints erhältlich. (cw)















