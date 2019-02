Conchita oben ohne

25. Februar 2019, noch kein Kommentar

Neuer Look: Der Wiener Künstler Tom Neuwirth, besser bekannt in seiner Rolle als Dragqueen Conchita, hat sich auf dem Grazer Tuntenball überraschend mit einer Glatze präsentiert.



Der inzwischen sehr trainierte Neuwirth veröffentlichte am Samstagabend auf Instagram zwei Fotos von seinem Besuch. Neuwirth trug darauf ein glitzerndes rotes Kleid mit tiefem Ausschnitt und sehr langem Beinschlitz - und eben Glatze. Eines der Bilder versah er mit dem Kommentar "#Scandal", dem Motto des 30. Grazer Tuntenballs.



Neuwirth war als Conchita zuletzt immer wieder deutlich männlicher, durchtrainierter und mit etwas kürzeren Haaren als früher in Erscheinung getreten. Außerdem hatte er angekündigt, dass er sich von der bärtigen Diva immer weiter entferne (queer.de berichtete). Er schloss auch nicht aus, auch mal unter seinem richtigen Namen aktiv zu sein.



Als Conchita Wurst gewann Neuwirth mit der Ballade "Rise Like A Phoenix" 2014 für Österreich den Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Den Nachnamen Wurst legte er bereits 2015 ab. Zuletzt hat Conchita mit den Wiener Symphonikern das Album "From Vienna With Love" veröffentlicht. (cw/dpa)









