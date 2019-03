Life Ball feiert die Zirkusfreaks

01. März 2019, noch kein Kommentar

Bild: Life Ball / Markus Morianz

Jedes Jahr gibt die "Style Bible" queere Outfit-Inspirationen für den Wiener Life Ball - in diesem Jahr diente der Circus Roncalli als Kulisse.



Die Protagonisten des aufwendig mit Swarovski-Steinen verzierten Bandes entsteigen einer schwarz-weißen Zirkuswelt und finden sich gemäß dem Motto "United in Diversity. Walking on the yellow brick road towards an end to AIDS." am Ende des Regenbogens in einer farbenfrohen Welt der Vielfalt wieder. Auf dem Weg finden sich mehr und mehr skurrile Figuren zusammen, alle auf ihre Art "Freaks", jeweils auf der Suche nach einem Zuhause, nach Herz, Verstand und Mut.



Umgesetzt wurde der 208 Seiten starke Band von drei Starfotografen: Markus Morianz und Denis Malerbi fotografierten vor der Kulisse des Circus Roncalli in Graz die schwarz-weiß-Sujets, Marco Ovando shootete sowohl in New York als auch in Los Angeles internationale Celebrities in sechs Farben des Regenbogens. Vor seiner Linse tummelten sich Stars wie Dita Von Teese, Alan Cumming, Kelly Osbourne, Gilles Marini, Tatjana Patitz oder Cynthia Nixon als Botschafter für die gute Sache.



Die "Style Bible 2019" ist online unter lifeplus.org zu sehen. Das auf 1.000 Exemplare limitierte Druckwerk kann dort zum Preis von 35 Euro bestellt werden. Der offizielle Ticketverkauf für den 26. Wiener Life Ball am 8. Juni startet am kommenden Montag. (cw)









-w-