George Michaels Kunst kommt unter den Hammer

02. März 2019, noch kein Kommentar

Christie's in London versteigert über 170 Kunstwerke aus der Sammlung des verstorbenen Popstars George Michael - darunter auch dieses Porträt des Sängers von Michael Craig-Martin.



Die Sammlung sei "ein Porträt Großbritanniens in den Neunzigerjahren", kündigte das Auktionshaus am Freitag an. Unter den Angeboten ist auch Damian Hirsts bekanntes Kunstwerk "The Incomplete Truth" - eine in Formaldehyd eingelegte Taube in einem Glaskasten mit einem geschätzten Preis von 1 Million bis 1,5 Millionen Pfund (etwa 1,1 Millionen bis 1,7 Millionen Euro). Zur Sammlung gehören außerdem Werke von Michaels Young-British-Art-Zeitgenossen Tracey Emin, Sarah Lucas und Marc Quinn.



Die Auktion bei Christie's ist für den 14. März angesetzt. Manche Werke werden vom 8. bis zum 15. März ausschließlich online angeboten.



Der Erlös aus dem Verkauf der Sammlung wird für die Fortsetzung der philanthropischen Arbeit von George Michael verwendet. Die offen schwule Poplegende starb am 25. Dezember 2016 im Alter von 53 Jahren. (cw)









-w-