Stars und Diven am Theater des Westens

Hildegard Knef, gezeichnet von Jürg Burth

Von 1984 bis 1999 wirkten Helmut Baumann als Musicaldarsteller, künstlerischer Leiter und späterer Intendant sowie sein Lebensgefährte Jürg Burth als Regisseur und Choreograph am Theater des Westens in Berlin - eine Ausstellung mit Künstlerporträts erinnert nun an diese Jahre.



Fotos aus einer Vielzahl vom Produktionen, die die unterschiedlichsten national und international bekannten Künstler zeigen, dienten als Vorlage für die insgesamt 60 Zeichnungen von Jürg Burth. Die Bilder zeigen u.a. Hildegard Knef, Daniela Ziegler, Angelika Milster, Cusch Jung, Eartha Kitt, Hartwig Rudolf, Sylvia Wintergrün und auch seinen Partner.



Helmut Baumann, gezeichnet von Jürg Burth

Vernissage der Ausstellung "Helmut Baumann, Jürg Burth & ihre Künstler" ist am Donnerstag, den 7. März um 18 Uhr im Gallissas Theaterverlag (Potsdamer Str. 87, Berlin). Anschließend ist sie dort bis zum 28. April 2019 zu sehen. (cw)











