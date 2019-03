Ehe für alle im Fürstenhof

11. März 2019, noch kein Kommentar

Bild: ARD / Christof Arnold

In der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" geben sich Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) am Montag in einer spontanen Hochzeit das Jawort.



Ihre Beziehung musste sich das schwule Paar in der Serie hart erkämpfen. Doch am Ende siegte die Liebe über zahlreiche Intrigen, die Homophobie von Fürstenhof-Chef Christoph und die Folgen eines schweren Unfalls: In der historischen Folge 3104, die um 15.10 Uhr im Ersten gesendet wird, schneiden Boris und Tobias, umringt von ihren Gästen, eine Hochzeitstorte an, die mit einem Herz in Regenbogenfarben verziert ist.



Einziger Wermutstropfen: Kurz nach ihrer Hochzeit verabschieden sich Florian Frowein und Max Beier von der ARD-Erfolgstelenovela. Die beiden Darsteller werden zum letzten Mal am 20. März in Folge 3110 zu sehen sein.



"Sturm der Liebe" läuft seit 2005 montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Die Fernsehserie erzählt in mehreren, miteinander verwobenen Handlungsfäden Beziehungsgeschichten rund um das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof in Oberbayern. (cw)









-w-