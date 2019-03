Erstes Regenbogentrikot in der Bundesliga

14. März 2019, noch kein Kommentar

Bild: VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg setzt erneut ein klares Zeichen gegen Homophobie: Am Mittwoch spielten die Wölfinnen erstmals in Trikots mit regenbogenfarbenem #Vielfalt-Flock - am Samstag folgen die Männer beim Bundesliga-Spiel gegen Düsseldorf.



Die Sondertrikot-Aktion findet im Rahmen der aktuellen "Vielfaltswochen" des Vereins statt. Ursprünglich war geplant, dass die Spieler*innen Regenbogen-Rückennummern tragen, doch diese seien laut VfL-Geschäftsführer Michael Meeske "nicht mit DFL-Richtlinien vereinbar". Die Lösung: Vereins-Sponsor VW verzichtete ausnahmsweise auf sein Werbelogo auf der Brust, und schon war Platz für das runde Vielfalt-Logo gefunden.



Der VfL Wolfsburg gehört mit seinem Engagement gegen Homofeindlichkeit zu den Vorreitern im deutschen Fußball. Bereits seit zwei Jahren läuft Kapitänin Nilla Fischer in der Allianz Frauen-Bundesliga und in DFB-Pokalspielen mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auf (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr folgten alle VfL-Mannschaften von den Bundesliga-Profis bis hin zur U 10 (queer.de berichtete).



Als erste Profimannschaft hatte der englische Klub Altrincham FC im vergangenen Monat ein Regenbogentrikot getragen (queer.de berichtete). (cw)









