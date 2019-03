22. März 2019, noch kein Kommentar

Orren und Rob

Für seinen neuen Bildband hat der US-Fotograf Ari Seth Cohen 40 stylische Paare porträtiert, die seit Jahrzehnten zusammen sind - darunter auch sehr coole Lesben und Schwule.



Die Interviews und Fotografien in dem Foto- und Lesebuch "Liebe kennt kein Alter" geben ehrliche Einblicke in ihre Beziehungen und das Geheimnis, wie man auch im Alter das schönste Gefühl der Welt lebendig hält. Cohen zeigt dabei die kreative Verbindung der Paare und ihren gemeinsamen Stil. Die Männer und Frauen teilen ihre Geschichten, wie sie sich kennenlernten, verliebten und was sie in den Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens gelernt haben.



Gai und Rhonda

Das 240 Seiten starke Hardcover-Buch aus dem Knesebeck Verlag (ISBN 978-3-95728-284-2) ist ein lustiger, gewitzter und berührender Blick auf reife Partnerschaften und ein wahrer Schatz an Weisheiten über die Liebe. Zum Preis von 28 Euro ist "Liebe kennt kein Alter" u.a. bei amazon.de erhältlich. Ari Seth Cohen steht hinter dem beliebten Blog Advanced Style, auf dem er ältere Menschen porträtiert, die sich hervorragend anziehen. (cw)



Anado und Richard











