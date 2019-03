24. März 2019, noch kein Kommentar

Andreas Sterzing, David Wojnarowicz (Silence = Death), 1989, New York, Fotografie, Courtesy der Künstler, the Estate of David Wojnarowicz und P·P·O·W, New York

Die Berliner Kunst-Werke erinnern mit einer Ausstellung an den schwulen US-Künstler David Wojnarowicz, der sich auf dem Höhepunkt der Aids-Krise aus Protest den Mund zunähte.



Wojnarowicz (1954-1992) erlangte in den Achtzigerjahren Bekanntheit in der Kunstszene des New Yorker East Village und schuf ein Werk, das ebenso konzeptionell rigoros wie stilistisch vielfältig ist. Zu Beginn in rauen Schaufenster-Galerien ausgestellt, erlangten seine leidenschaftlich politischen und zugleich hochpersönlichen Arbeiten nach kurzer Zeit landesweit Anerkennung.



Nach seiner HIV-Diagnose Ende der Achtzigerjahre begann er sich verstärkt für die Rechte der queeren Community zu engagieren. Zu jener Zeit, in der durch die Aids-Epidemie eine Generation von Künstler*innen starb, wurde auch seine künstlerische Arbeit unverkennbar radikal.



Die Ausstellung "David Wojnarowicz - Photography & Film 1978-1992" widmet sich erstmalig ausschließlich dem fotografischen und filmischen Werk des Künstlers und zeigt über 150 Arbeiten, darunter Fotografien und Testabzüge, Siebdrucke, 16mm- und Super-8-Filme sowie kollaborative Videoarbeiten.



Parallel zeigen die Berliner Kunst-Werke ebenfalls noch bis zum 5. Mai die beiden Ausstellungen "Reza Abdoh" über den queeren iranisch-amerikanischen Theatermacher (1963-1995) sowie "Ties, Tales and Traces", die dem schwulen Kurator Frank Wagner (1958-2016)" gewidmet ist. Beide starben wie Wojnarowicz an den Folgen von Aids. (cw)









-w-