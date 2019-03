Homoerotik aus aller Welt

26. März 2019, noch kein Kommentar

Bild: Daniel Marcel Schmude

Münchens schwule Galerie Kunstbehandlung lädt am Donnerstag zur Eröffnung ihrer mittlerweile neunten Gruppenausstellung "The Male Figure".



Die homoerotischen Gemälde, Aquarelle, Graphiken, Skulpturen und Fotografien stammen diesmal nicht nur von Münchner Künstlern. Mit dabei ist etwa das Designerduo BRATY aus der ukrainischen Partnerstadt Kiew, das zwei Werke zum Thema Martyrium präsentiert, und der chinesische Maler Guangye mit Aquarellen halbnackter Männer.



Ebenfalls vertreten sind Ivo Blanck by Karl Martin, Frank Glanz, Shinji Horimura, Dirk Klose, Astrid Köhler, Fernando Lopez, Thai Lüdi, Maya Muth, Robert C. Rore, Florian Schenkel, Daniel Marcel Schmude, Christian Sedelmayer, Marina Shkarupa, Sime, Sergey Sovkov, Philipp Tanzer und Kurt Walters. Eine Auswahl der Werke zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Vernissage findet am Donnerstag, dem 28. März ab 20 Uhr in Anwesenheit nicht nur der Münchner Künstler statt. Alle Exponate der Ausstellung finden sich dann auch im Webshop der Kunstbehandlung. (cw)









