Schwule Schweden, gar nicht schüchtern

27. März 2019,

Für die 22. Ausgabe seines Gay-Fotomagazins "Elska" ist Herausgeber Liam Campbell in die schwedische Hauptstadt Stockholm gereist - und zeigt ihre schwulen Bewohner mal im Schnee und mal im Bett.



Alle Hobby-Models, die Campbell vor seine Kamera bekam, fotografierte er sowohl auf der Straße wie in ihren Wohnungen - herausgekommen ist die coolste Outdoor- und gemütlichste Indoor-Fotografie der "Elska"-Geschichte. "Es ist auch eine der überraschendsten Ausgaben", meinte der Herausgeber gegenüber queer.de. "Die notorisch schüchternen und zurückhaltenden Schweden haben sich auf eine äußerst unkomplizierte Weise enthüllt." Einige Kostproben aus Stockholm zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die schwulen Models von nebenan erzählen im Heft zudem persönliche Geschichten aus ihrem Leben in der jeweiligen Stadt. Gerade die Stockholmer hätten sich beim gemeinsamen Kaffeetrinken nach den Winteraufnahmen sehr geöffnet, so Campbell.



Die früheren "Elska"-Ausgaben entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon und zuletzt in Seoul.



Das Stockholm-Heft ist die erste Ausgabe in einem größeren Format, gedruckt auf besserem Papier und erstmals mit 200 Seiten. Das Magazin kann für 20 US-Dollar (17,77 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12,44 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (26,29 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der schwedischen Hauptstadt. (mize)











