Adam Lambert ist frisch verliebt

28. März 2019,

Der schwule US-Sänger Adam Lambert stellte auf Instagram seinen neuen Partner Javi Costa Polo vor - kurz und knapp mit den Worten "LUV U".



Die Beziehung mit dem jüngeren Model sei bereits "seit Monaten offiziell", antwortete der 37-Jährige auf User-Kommentare zu dem weichgezeichneten Foto des Paares. Von seinem letzten Freund Sauli Koskinen, einem finnischen "Big Brother"-Gewinner, hatte er sich 2013 getrennt.



Adam Lambert wurde 2009 als Teilnehmer der amerikanischen DSDS-Version "American Idol" bekannt, wo er den zweiten Platz belegte. Bei "Glee" und "Pretty Little Liars" hatte er anschließend Gastauftritte.



In den letzten Jahren sorgte der Sänger vor allem durch seine Tourneen und Konzerte mit Queen für Schlagzeilen, im Februar eröffneten sie etwa gemeinsam die diesjährige Oscar-Verleihung. Im selben Monat erschien Lamberts neue Single "Feel Something" als Vorbotin für ein neues Album. (cw)





-w-