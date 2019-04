Unser Freund und Helfer

01. April 2019,

Sven Rottenberg von der Polizei Bremen mit seinem Statement "Leben und leben lassen" ist das Gesicht des LSVD Niedersachsen-Bremen 2019.



Der 41-Jährige will innerhalb der queeren Community für mehr Vertrauen zur Polizei werben. "Es ist wichtig, dass Straftaten gegen LSBTI zur Anzeige gebracht werden", wird Rottenberg in einem Porträt auf der LSVD-Homepage zitiert. "Auch wenn in einem konkreten Fall noch kein Täter ermittelt werden kann, so können alle kleinen Details am Ende meist zu einem Ermittlungserfolg führen."



Zu seinem Statement sagte der Polizeikommissar: "Jeder Mensch möchte so leben, wie er ist. Ich habe als Schwuler erlebt, wie es ist, wenn dies nicht möglich ist. Daher habe ich mich auch beruflich darauf spezialisiert, mich für LSBTI einzusetzen. Jeder soll Leben und leben lassen - im Rahmen der Gesetze."



Sven Rottenberg wurde 2015 vom Polizeipräsidenten zum Ansprechpartner der Polizei Bremen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Inter-Menschen (AP LSBTI) ernannt (queer.de berichtete). Beim CSD 2017 setzte er durch, dass erstmals ein Streifenwagen in Regenbogendesign und dem Slogan "Proud to be Your Friend" bei der Parade mitfuhr (queer.de berichtete). Außerdem ist Rottenberg Vorstandsmitglied im VelsPol Nordwest e.V. (cw)









-w-