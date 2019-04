04. April 2019, noch kein Kommentar

Illustration aus der Broschüre: Polizeifotografie einer Autogrammkarte von Hilmar Damita

Die Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung hat eine neue Broschüre über transgeschlechtliche Menschen zwischen 1945 und 1980 veröffentlicht.



"Auf nach Casablanca?" zeigt, wie die Lebensrealitäten transgeschlechtlicher Menschen nach Befreiung vom Faschismus in beiden deutschen Staaten von Ausgrenzung, Diskriminierung, Pathologisierung und Rechtlosigkeit geprägt waren. Allein das Wissen, dass es in der nordafrikanischen Stadt Casablanca einen Arzt gab, der seit den Fünfzigerjahren geschlechtsangleichende Operationen durchführte, war für manche eine Hoffnung.



Erst Ende der Siebzigerjahre stellten die "Verfügung zur Geschlechtsumwandlungen von Transsexualisten" (DDR) und das "Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen", das sogenannte Transsexuellengesetz (BRD) einen Durchbruch zur rechtlichen Anerkennung dar.



Mit der Veröffentlichung sollen die einzelnen Lebensgeschichten gewürdigt und an den Mut und die Leistung der einzelnen Personen erinnert werden. Darüber hinaus werden Forschungsdesiderate und -perspektiven aufgezeigt und Ideen für die zukünftige Geschichtsforschung skizziert. Die Broschüre enthält eine Expertise von Dr. Sabine Meyer und Beiträge von Ulrike Klöppel, Julia Noah Munier, Karl-Heinz Steinle, Adrian de Silva und Niki Trauthwein.



"Transgeschlechtliche Menschen waren schon immer Teil der LSBTI-Communities und sind mit der Berliner Stadtgeschichte eng verbunden", erklärte Justizsenator Dirk Behrendt zur Veröffentlichung. "Über ihre Lebensentwürfe, ihre Beiträge zur Emanzipation, ihre ganz individuell ausgetragenen Kämpfe für die Anerkennung ihrer Existenz und die Erfolge und Rückschläge hierbei wissen wir noch viel zu wenig. Die Broschüre gibt einen ersten spannenden Einblick."



Die 106-seitige Broschüre mit 21 Abbildungen ist kostenfrei erhältlich bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (Salzburger Str. 21-25, 10825 Berlin, E-Mail: , Tel. 030 / 9013 3460) und steht als PDF zum Download zur Verfügung. (cw/pm)







