Pride-Sneaker von Christian Louboutin

06. April 2019,

Die amerikanische Luxus-Kaufhauskette Saks Fifth Avenue feiert das 50. Jubiläum des Stonewall-Aufstands mit einer Sonderkollektion - zu den Designer*innen gehören u.a. Balmain, Christian Louboutin und Stella McCartney.



Mitgewirkt an dem Projekt zugunsten der gemeinnützigen Initiative Stonewall Inn Gives Back (SIGBI) haben insgesamt 17 Modermacher*innen. Die Kollektion umfasst Klamotten, Schuhe und Accessoires vor allem in Regenbogenfarben. Einen ersten Einblick gibt unsere unten verlinkte Galerie.



Die Produkte sollen zwischen 15 US-Dollar für einen Pride-Pin und 5.495 US-Dollar für eine Handtasche von Judith Leiber kosten. Erhältlich ist die gesamte Kollektion ab 15. Mai bis Ende Juni in den Saks Läden sowie über die Homepage. Dreißig Prozent der Nettoerlöse, mindestens 100.000 US-Dollar, will Saks Fifth Avenue an Stonewall Inn Gives Back spenden. (cw)







-w-