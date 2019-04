Schwule Trauer

13. April 2019,

Bild: Stephan Balkenhol / VG BILD-KUNST Bonn, 2019

Das Kasseler Museum für Sepulkralkultur zeigt in seiner neuen Sonderausstellung "deadline" Werke des berühmten deutschen Bildhauers Stephan Balkenhol - darunter auch einen Mann, der um seinen toten Partner trauert.



Die Skulptur "Pietà" aus dem Jahr 2014 wurde der gleichnamigen Statue von Michelangelo nachempfunden. Das "Original" befindet sich im Petersdom im Vatikan zu Rom und zeigt Maria mit dem vom Kreuz genommenen Leichnam Jesu im Arm.



Das Museum für Sepulkralkultur wurde 1992 in Kassel eröffnet. Sein Ziel ist es, Kontinuität und Wandel im Umgang mit den letzten Dingen zu veranschaulichen und das gesellschaftlich oft verdrängte Erlebnis des Todes wieder ins Bewusstsein zu rücken. Die Dauerausstellung zeigt Zeugnisse der Bestattungs-, Friedhofs- und Trauerkultur im deutschsprachigen Raum vom Mittelalter bis heute.



Stephan Balkenhol hat in seinem künstlerischen Schaffen bereits viele Skulpturen, Reliefs und Druckgrafiken geschaffen, in denen er sich mit dem Tod in symbolhafter Weise auseinandersetzt. "deadline" ist als erste thematische Museumsausstellung in seiner Wahlheimat Kassel noch bis zum 14. Juli im Museum für Sepulkralkultur zu sehen. (cw)









-w-