Lüsterne Cowboys, Latin Lovers und kantige Stallburschen

Die maskuline Fantasiewelt des schwulen Künstlers George Quaintance (1902-1957) hat bis heute nichts von ihrer verführerischen Faszination eingebüßt - ab der kommenden Woche sind seine Werke in Berlin zu sehen.



Quaintance war ein Künstler, der seiner Zeit voraus war, ein Mensch, der zwar erfolgreich mehrere berufliche Karrieren verfolgte, es aber nie schaffte, zu echtem Ruhm zu gelangen. Hätte er ein paar Jahrzehnte später das Licht der Welt erblickt, dann wäre er uns heute möglicherweise als vielbeschäftigter Promi-Stylist, als Coach bei "Let's Dance" oder vielleicht auch als der Künstler bekannt, der er immer sein wollte.



Doch George Quaintance lebte und arbeitete in einer Zeit, als Homosexualität ein Tabuthema war, als seine lebensfrohen Bilder und Fotografien des männlichen Körpers keinen Penis zeigen durften. In einer Ära vor Stonewall, vor der sexuellen Revolution, vor Aids und bevor es Rechte für Schwule gab, befand sich Quaintance mit seiner hochkitschigen Erotikkunst am Rande der Legalität.



Quaintance gilt als der beste Künstler für die "männliche Anatomie" in den Vierziger- und Fünfzigerjahren. Seine Arbeiten, die in "Physique Pictorial", "Demi-Gods" und "Body Beautiful" erschienen, inspirierten eine ganze Generation von Kunstschaffenden wie Tom of Finland, Harry Bush oder Etienne. Seine wertvollen Werke - insgesamt gibt es nur 55 Exemplare - tauchen selten bei Auktionen auf, sondern werden meist privat für nicht genannte Beträge verkauft.



Ab Freitag, den 26. April zeigt der Taschen Store Berlin in der Schlüterstraße 39 einige der Arbeiten in der Ausstellung "The Flamboyant Life and Forbidden Art of George Quaintance", die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Bereits im Jahr 2010 ist im Taschen Verlag der Bildband "The Art of George Quaintance" erschienen. (cw/pm)







