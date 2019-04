Queer in the City

19. April 2019, noch kein Kommentar

Rory Midhani: Scruffy Puppies Will Be Scrubbed

In Berlin wurde am Donnerstag die siebte Ausstellung des queeren Kunstprojekts "Instinct" eröffnet - die vielfältigen wie selbstbewussten Arbeiten stehen diesmal unter dem Motto "beautiful we".



Im Mittelpunkt der Gruppenausstellung stehen die "Vielfalt und die Kreativität, die unsere Erfahrungen in der Stadt prägen", heißt es in der Ankündigung. "'Beautiful We' feiert diese Schönheit in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit."



Beteiligt sind neun internationale Künstler aus einer Bandbreite verschiedener Disziplinen: Abel Burger, Kiernan Cobarrubia, Søren Drastrup, Wilfried Laule, Rory Midhani, Nicky Miller, Raphael Panayi, Yotam Peled und Spyros Rennt. Einige Kostproben zeigt die unten verlinkte Galerie.



Die von Eric LeRouge kuratierte Ausstellung ist noch bis zum 28. April im Village Berlin (Kurfürstenstr. 31/32, Schöneberg) zu sehen. Am 20. und 21. April stehen Veranstaltungen mit beteiligten Künstlern auf dem Programm. Mehr Infos dazu gibt es auf der Instinct-Homepage. (cw)







-w-