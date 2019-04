Die ersten Trans*-Chucks von Converse

20. April 2019,

Auch in diesem Jahr hat Converse wieder eine Pride-Kollektion herausgebracht - erstmals sind Sneakers dabei, die von der Trans*-Flagge inspiriert wurden.



Im Angebot sind insgesamt acht queere Designs, die im US-Onlineshop bereits zum Preis von jeweils 80 Dollar (71,13 Euro) für Erwachsene bzw. 60 Dollar (53,35 Euro) für Kinder erhältlich sind. Allen gemeinsam ist wie in den Vorjahren die knallbunte Regenbogensohle. Mehr Eindrücke von den neuen coolen Schuhen gibt es in der unten verlinkten Galerie.



Seine erste Pride Collection hatte Converse 2015 vorgestellt (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr war Miley Cyrus für die CSD-Sonderedition verantwortlich (queer.de berichtete). (cw)







