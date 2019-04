Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit

21. April 2019, noch kein Kommentar

Die neue Graphic Novel "Rebellische Frauen - Women in Battle" von Marta Breen und Jenny Jordahl erzählt die Geschichte von über 150 Jahren Frauen- und Lesbenbewegung.



Auf 128 Seiten vereint das Buch engagiert, locker und pointiert die Geschichten furchtloser Aktivistinnen, die seit dem 19. Jahrhundert leidenschaftlich für die Rechte der Frauen auf der ganzen Welt kämpfen. Für das Recht, zu wählen. Für das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen. Für das Recht, zu leben wie und zu lieben wen man will. Und für wirtschaftliche Unabhängigkeit, für Bildung und Beruf.



Marta Breen, in ihrer Heimat Norwegen einer der profiliertesten Feministinnen, und die preisgekrönte Illustratorin Jenny Jordahl geben mit befreiendem Humor und erfrischenden Illustrationen einen neuen Blick auf Frauen wie Rosa Luxemburg, Emmeline Pankhurst, Sojourner Truth, Margaret Sanger und Malala Yousafzai. Eine kraftvolle Hommage an den Mut und den Willen der Frauen, die für ihre Rechte kämpfen und gekämpft haben. Und ein Appell dafür, sich weiterhin zu engagieren!



Die Graphic Novel "Rebellische Frauen - Women in Battle" (ISBN 978-3-945543-65-8) ist zum Preis von 25 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)











-w-