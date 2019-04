Puppys vor der CDU-Zentrale

22. April 2019,

Zu Ostern trifft sich traditionell die schwule Fetischszene in Berlin - in diesem Jahr bekam auch das Konrad-Adenauer-Haus unerwarteten Besuch.



Über ein Dutzend Fetischfans, viele davon mit Hundemasken, posierten am Montag vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle in der Klingelhöferstraße und sorgten für verwunderte wie verstörte Blicke.



Organisator Niclas Ehrenberg wollte mit der Aktion ein Zeichen für mehr Akzeptanz von Pet-Playern setzen. "Es darf nicht sein, dass wir angepöbelt oder sogar als krank eingestuft werden", erklärte der Fetischaktivist gegenüber queer.de. "Wir werden für unsere Gleichberechtigung kämpfen."



Schon mehrfach beschäftigten schwule Fetischfreunde die Politik. So forderte die Essener Polizei im vergangenen Jahr mehrere Puppys beim Ruhr-CSD auf, ihre Fetischmasken abzulegen - im Landtag musste NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) später die Rechtswidrigkeit des Einschreitens einräumen (queer.de berichtete). In Berlin hatte sich die Union zuletzt beim Fetischtreffen im Jahr 2005 darüber echauffiert, dass der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) Leuten, "die ihren Lebenssinn darin sehen, abartige Sexualmethoden zu praktizieren", ein Grußwort schrieb (queer.de berichtete). (cw)













-w-