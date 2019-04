Das ist Kanadas offizieller Regenbogen-Dollar

24. April 2019,

Mit einer Sondermünze im Wert von einem Dollar würdigt die Royal Canadian Mint den Kampf für LGBTI-Rechte in Kanada.



Die sogenannte Equality Coin ist reguläres Zahlungsmittel und wurde am Dienstag in einer Auflage von drei Millionen Exemplaren in Umlauf gebracht. Das Motiv des kanadischen Künstlers Joe Average zeigt zwei ineinander verwobene Gesichter, die sowohl Homosexualität als auch Geschlechtervielfalt widerspiegeln sollen, sowie die Worte "Gleichheit" in Englisch und Französisch.



Anlass der Prägung ist das Inkrafttreten eines Gesetzes vor 50 Jahren, das 1969 Homosexualität unter Erwachsenen entkriminalisierte. "In den letzten 50 Jahren und darüber hinaus haben Kanadier für ihr Recht auf Liebe, Heirat, Familie und ein offenes authentisches Leben gekämpft", erklärte Finanzminister Bill Morneau. "Die Equality Coin steht für ihre Erfolge und ermutigt uns alle, ein besseres Kanada mit mehr Inklusion aufzubauen - denn, wie es bei der Münze selbst ist: Je mehr Gleichstellung wir in Kanada haben, desto reicher sind wir alle."



In sozialen Netzwerken sorgte die Equality Coin am Dienstag für wütende Kommentare von Homohassern, die dafür beten wollen, die "anstößige Homo-Münze" nicht als Wechselgeld zu bekommen. Aber auch in Kanadas queerer Community ist die Sonderprägung nicht unumstritten. Der Historiker Tom Hooper bezeichnete es etwa als "Mythos", dass Homosexualität in Kanada 1969 entkriminalisiert worden sei. Auch nach der Gesetzesänderung habe die Polizei bis in die Achtzigerjahre Männer aufgrund ihrer Homosexualität festgenommen, etwa in Gay-Saunen.



Die Vorderseite der Equality Coin zeigt das Porträt von Königin Elisabeth II., das seit 2003 auf kanadischen Münzen verwendet wird. Auf der Homepage der Royal Canadian Mint sind zudem Sammlerausgaben in Regenbogenfarben sowie aus Silber erhältlich. (cw)









-w-