Die CSD-Saison 2019 ist eröffnet!

28. April 2019,

Bild: Netzwerk der Vielfalt Osnabrück

Doppelte Premiere in Osnabrück: In der niedersächsischen Stadt fand am Samstag nicht nur die erste deutsche CSD-Parade in diesem Jahr statt, sondern auch die erste Pride-Demo nach 14 Jahren.



Rund 1.300 Teilnehmer*innen zogen am Nachmittag unter dem Motto "Osnabrück ist bunt" durch die Innenstadt. "Wir freuen uns riesig, dass so viele Menschen gekommen sind, um sichtbar zu werden und Osnabrück in bunter Vielfalt zu zeigen", zog Veranstaltungsleiterin Rebecca Herzberg vom Netzwerk der Vielfalt eine zufriedene Bilanz.



"Ein CSD als Zeichen der Toleranz, Akzeptanz und Weltoffenheit gehört in jede größere Stadt", erklärte Ratsherr Volker Bajus (Grüne) als Vertreter der Stadt auf der Abschlusskundgebung. Bereits am Freitag war am Rathaus die Regenbogenfahne gehisst worden.



Herzberg überreichte Bajus die eher bundesweiten Forderungen des CSD Osnabrück, darunter die Ergänzung von Grundgesetz-Artikel 3 um die sexuelle Identität, die Abschaffung der rechtlichen Diskriminierung von Regenbogenfamilien sowie die Reform des Transsexuellengesetzes. (cw)







-w-