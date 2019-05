Das ist Mr. Gay World 2019!

05. Mai 2019,

Der Filipino John Jeffrey "Janjep" Carlos wurde am Samstag in Südafrika zum neuen Mr. Gay World gekürt - er ist der zweite Asiate, der den schwulen Persönlichkeits-Wettbewerb gewann.



Der 41-jährige Carlos, der aus der phillipinischen Provinz Cavite stammt, konnte sich in Kapstadt gegen 21 weitere Kandidaten durchsetzen. Auf dem zweiten Platz landete der Spanier Francisco Alvarado, gefolgt vom Ungarn Oliver Pusztan. Der deutsche Bewerber Marcel Danner schaffte es nicht in die Top-10. Im vergangenen Jahr hatte der Australier Jordan Bruno die Krone geholt (queer.de berichtete).

In den Wettbewerbsrunden zum Mr. Gay World 2019 punktete Janjep nicht nur mit seinem muskulösen Körper, sondern auch mit seinem Engagement für psychische Gesundheit. "Depressionen sind real, und sie haben den tragischen Verlust von Menschenleben verursacht", erklärt er in seinem offiziellen Kampagnenvideo. "Mit Liebe und Verständnis für Menschen, die an Depressionen leiden, kann man diese Krankheit heilen." (cw)

Direktlink | Janjeps Kampagnenvideo





