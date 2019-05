Barley unterzeichnet "Come Out Pledge"

08. Mai 2019,

Bild: SPDqueer

Die ILGA Europe hat alle Kandidat*innen für das Europäische Parlament aufgefordert, sich schriftlich zum Einsatz für LGBTI-Rechte zu verpflichten - jetzt hat auch SPD-Spitzenkandidatin und Bundesjustizministerin Katarina Barley unterzeichnet.



Mit der Unterschrift unter dem sogenannten Come Out Pledge versprechen die Politiker*innen unter anderem, sich für ein EU-weites Antidiskriminierungsgesetz einzusetzen, Trans*-Rechte zu verbessern, wegen ihrer Homosexualität verfolgte Asylbewerber*innen besser zu schützen sowie sich insgesamt zum Anwalt für die Rechte von LGBTI-Menschen zu machen - in allen Mitgliedsstaaten und auch außerhalb der Europäischen Union.



Vor Barley unterschrieben haben bereits die Spitzenkandidat*innen Ska Keller (Grüne), Martin Schirdewan (Linke), Nicola Beer (FDP), Patrick Breyer (Piraten) und Ulrike Müller (Freie Wähler). Darüber hinaus finden sich auf der von der ILGA online veröffentlichten Unterstützer*innen-Liste Bewerber*innen von Volt Europa, ÖDP, Tierschutzpartei sowie Piraten. Mit Verena David zeigt bislang nur eine einzige CDU-Kandidatin Flagge, sie kandiert auf Platz drei der Landesliste Hessen. Der Satiriker Martin Sonneborn (Die Partei) hat nicht unterzeichnet.



Die ILGA Europe ist ein kontinentaler Dachverband, der sich für die Interessen von LGBTI einsetzt. Ihm gehören derzeit über 400 Mitgliedsorganisationen aus 45 europäischen Ländern an. Zu den bekanntesten Mitgliedern aus Deutschland zählen der Lesben- und Schwulenverband (LSVD), das Bisexuellen Netzwerk BiNe oder der Bundesverband Trans*. (cw)



Update 17.26h: Auch Sonneborn hat unterschrieben



Nach Veröffentlichung des queer.de-Berichts haben auch Martin Sonneborn und weitere Kandidat*innen von "Die Partei" den "Come Out Pledge" unterschrieben. Bislang hat der Satiriker, der im Europaparlament unabhängig vom Thema immer abwechselnd mit Ja und Nein abstimmt, mehrfach Pro-LGBTI-Anträge abgelehnt (queer.de berichtete).









-w-