Kuss im Bus

In den Flensburger Stadtbussen hängen anlässlich der Rainbow Days noch bis zum 18. Mai Poster, die u.a. küssende Männer- und Frauenpaare zeigen - einige wurden von Fahrgästen jedoch gezielt zerstört.



Unter dem Motto "Liebe(r) Vielfalt #Flensbunt" finden im Rahmen des Landesaktionsplan "Echte Vielfalt" ab Freitag und bis zum 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, zahlreiche Veranstaltungen zu LGBT-Themen statt, inklusive Straßenfest und Demonstration (Programm als PDF). Die Schirmherrschaft über die Rainbow Days haben der Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags Rasmus Andresen (Grüne) und Familienminister Heiner Garg (FDP) übernommen.







Über die zerstörten Poster in mehreren Bussen hatte in der vergangenen Woche zuerst das "Flensburger Tageblatt" berichtet. Laut LSVD-Landesvorstand Andreas Witolla seien die Plakate gezielt zerschnitten und dabei die Partie mit den küssenden Mündern entfernt worden: "Das ist nicht einfach nur die Tat von ein paar Jugendlichen", so der Aktivist. Gegenüber der Regionalzeitung kündigte Witolla eine Strafanzeige an. (cw)







-w-