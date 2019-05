Regenbogenbus fährt in Cottbus

Neulich in Braunow:



"Chef, wir haben ein Nazi-Problem! Auf der Straße, im Stadion, in Behörden, an der Uni, in Schulen, in der Polizei, an der Wahlurne, überall!"

"Dagegen tun wir was!"

"Was denn?"

"Wir schreiben auf einen Bus #CottbusIstBunt!"

"Klasse, mein Fü... Chef!" pic.twitter.com/RGb5H2o53g