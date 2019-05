Regenbogentasche von IKEA

13. Mai 2019,

Die blaue Rieseneinkaufstasche "FRAKTA" haben sicher schon viele IKEA-Kunden mit nach Hause geschleppt - zum IDAHOT 2019 gibt's jetzt eine bunte Pride-Edition.



Auf der deutschen Homepage wird der faltbare Regenbogenbeutel mit dem schönen Namen "KVANTING" bereits zum Preis von 1,99 Euro angekündigt. Wie das blaue Original fasst er 71 Liter. Zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, der am 17. Mai begangen wird, soll die limitierte Plastiktasche allerdings nur in den Einrichtungshäusern erhältlich sein.



Der IKEA-Konzern ist als Unterstützer einer vielfältigen Unternehmenskultur bekannt. Beschäftigte gründeten beispielsweise das Diversity-Netzwerk "Fair.Quer", und einzelne Filialen engagieren sich beim CSD. Das Unternehmen ist zudem Mitglied der Workplace Pride Foundation und hat zur Erstellung der UN-Handlungsempfehlungen zur Beseitigung von LGBTI-Diskriminierung am Arbeitsplatz beigetragen. (cw)











