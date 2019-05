Lasst euch nichts gefallen!

16. Mai 2019,

Rund jede fünfte LGBTI-Person ist von Hasskriminalität betroffen, doch über 90 Prozent zeigen dies nicht an - eine neue Kampagne mit drastischem Logo will das ändern.



Die Aktion "Zeig sie an!" stellte das Projekt 100% Mensch am Mittwoch beim Bundesseminar des Kooperationspartners VelsPol Deutschland in Potsdam vor. "Mit unserer Kampagne möchten wir Dir einen kurzen Leitfaden an die Hand geben, was Du tun kannst, wenn Du aufgrund Deiner sexuellen Orientierung und/oder Deines Geschlechts von einer Straftat betroffen bist", heißt es auf der Website, die zahlreiche Informationen und detaillierte Tipps bietet.



Eine Anzeige helfe Opfern von Übergriffen bei der Verarbeitung und könne durch die statistische Erfassung zudem den notwendigen politischen Druck erzeugen, um die Situation von LGBTI in Deutschland zu verbessern, so das Projekt 100% Mensch.



Die von Holger Edmaier gegründete Initiative rät auch zur Anzeige bei Gewalt innerhalb der Beziehung oder bei unfreiwillig unsafen One-Night-Stands: "Beim Sex ohne das Wissen und Einverständnis des*der Partner*in das Kondom abzuziehen, ist eine Straftat." (cw)











-w-