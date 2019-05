CSD-Outfits für oben- und untenrum

18. Mai 2019,

Der Jeans-Multi Levi Strauss & Co. hat seine mittlerweile sechste Pride-Kollektion unter dem Motto "Proud. Together" vorgestellt - diesmal dreht sich alles um den Regenbogen.



Die neue Kollektion besteht aus T-Shirts, Jeans, Trucker Jackets, Unterwäsche und Accessoires, die alle mit verschiedenen Interpretationen des Levi's-Logos und des Regenbogens verziert sind. Der komplette Reingewinn aus dem Verkauf der Pride-Klamotten geht in diesem Jahr an die internationale LGBTI-Organisation OutRight.



"Levi's setzt sich bereits seit langer Zeit für die Rechte seiner Mitarbeiter und Fans sowie die Unterstützung der LGBTQ+ Gemeinschaft ein", begründete Global-Brands-Manager Jen Sey das Engagement. "Wir waren das erste Unternehmen der Fortune 500, das 1992 Vorteile und Leistungen für gleichgeschlechtliche Partner anbot und stehen seitdem für diese Werte ein."



Ein Teil der Levi's Pride-Kollektion ist bereits unter levi.com erhältlich, ab Sommer gibt es alle Produkte auch in ausgewählten Filialen. Weitere Aufnahmen aus dem offiziellen Shooting zur Pride-Linie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)









-w-